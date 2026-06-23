

Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2025 l’Inps ha visto una ulteriore riduzione del proprio personale, arrivando a 24.521 rispetto ai 25.344 dell’anno precedente e ai 26.687 del 2023. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.

