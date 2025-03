PHOTO





Roma, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Per la prima volta Inps si dota di un'accademia per le competenze, che va oltre l'aggiornamento delle capacità professionali. E' stata fatta una scelta di futuro per affrontare le sfide che ci attendono. Essere preparati oggi per le organizzazioni non è scelta ma necessità". Così il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia Inps a Palazzo Mazzoni a Roma, polo di formazione e di promozione della cultura previdenziale.