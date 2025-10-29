

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L’Italia a lungo è rimasta indietro, anche a causa di una storica instabilità politica e dell’assenza di una visione di lungo periodo. Per troppo tempo abbiamo avuto governi di breve durata, che non hanno saputo portare avanti strategie di crescita strutturate. Grazie al governo di centrodestra oggi finalmente stiamo invertendo la rotta. Questo è un appuntamento importante perché parla del nostro futuro, dell’innovazione tecnologica e della capacità del nostro Paese di recuperare il terreno perduto". Così il senatore di Forza Italia Antonio Trevisi, intervenendo al convegno ‘Innovazione, Proprietà Intellettuale e Made in Italy. Italia ed Europa nella sfida globale della competitività’ al Senato.

"In passato, a differenza di altri Paese, spesso abbiamo incentivato prodotti o tecnologie importate, senza prima sostenere la produzione nazionale. È questa la vera strada per valorizzare il Made in Italy, investendo in ricerca e sviluppo e proteggendo la proprietà intellettuale. Solo così potremo essere competitivi. Come parlamentare, considero fondamentale ascoltare le idee e le proposte che emergono da incontri come questo, per trasformarle in iniziative concrete, emendamenti e disegni di legge. È così che si costruisce il futuro del Paese: passo dopo passo, con serietà e visione", conclude.

