

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "L’Europa può essere sicuramente protagonista nello sviluppo di device di intelligenza artificiale ma ad una condizione: che la regolazione non freni l’innovazione.

Questo è un rischio che si può correre, penso soprattutto ad alcune norme, come quella per le batterie, che non tengono spesso conto della capacità tecnologica, in particolare di questi device di piccole dimensioni. Collaborazioni come quelle di Meta e di EssorLuxottica sono esempi di eccellenza di quando la collaborazione tra Made in Italy, quindi produzione Made in Italy, e capacità tecnologica di un player globale riescono a creare prodotti innovativi, competitivi e all'avanguardia”. Lo ha dichiarato Letizia Pizzi, Direttrice Generale Anitec Assinform, in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione europea.

"Quello che crediamo come Anitec Assinform, l'associazione di Confindustria per il digitale - ha aggiunto Pizzi - è che regolazione e sostenibilità non debbano essere in contrasto, ma debbano procedere con lo stesso passo. Questo si può fare seguendo tre direttrici. Innanzitutto investire di più in ricerca e sviluppo, sia a livello pubblico che privato. Poi sostenere la creazione di un ecosistema molto forte tra industria, università e start up, per consentire che le idee si trasformino rapidamente in prodotti. Infine avere una regolamentazione che sia abilitante per l'innovazione. Questi sono i capisaldi per avere un un ecosistema che sia favorevole per l'innovazione”.

