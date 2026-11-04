

Rimini, 3 nov. (Adnkronos) - "Enea, ormai da oltre 15 anni, si è dotata di una direzione per il trasferimento tecnologico e l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che, al di là della tecnologia, ci sia poi un tessuto ricettivo che è necessariamente frutto dell'interazione tra il mondo della ricerca e dell'innovazione con le imprese, le istituzioni, la politica, territori e i cittadini. Per fare questo abbiamo realizzato una banca dati, 'Matrix', in cui abbiamo inserito tutta una serie di innovazioni catalogate per filiera produttiva e le facility, le infrastrutture e le modalità con cui queste innovazioni vengono prodotte, per arrivare poi ai brevetti in fase di licensing". Lo afferma Massimo Iannetta, componente del consiglio di amministrazione di Enea, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. "A questo si aggiunge una iniziativa finanziata da Enea, ormai sono quasi 10 anni che la stiamo portando avanti, che sono i proof of concept. Cioè, finanziamo le migliori ricerche che nascono in Enea dai ricercatori e cerchiamo la collaborazione con le imprese attraverso un piccolo co-finanziamento, una fee, affinché da un Trl, ovviamente basso, pari a quattro, si possa fare un salto di qualità per arrivare più velocemente sul mercato. Negli ultimi due bandi andremo a finanziare proprio quelle iniziative che hanno fatto registrare i migliori risultati in questa direzione", conclude.

