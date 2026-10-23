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Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Presentata oggi, nel corso della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome - The European Edition, la nuova edizione del premio 'Innovators Under 35 Europe', la cui cerimonia di premiazione si svolge per la prima volta in Italia. La manifestazione si conferma così un punto di riferimento europeo per l’innovazione, capace di anticipare le nuove tendenze dello sviluppo tecnologico e valorizzare i talenti emergenti.

L’iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM ed Opinno, grazie al sostegno di ROAD – Rome Advanced District ed Eni. Il riconoscimento, nato dalla storica rivista del Mit - Massachusetts Institute of Technology, mappa e valorizza a livello internazionale i migliori talenti under 35 capaci di sviluppare tecnologie d'avanguardia a forte impatto sociale, scientifico ed economico. Nella sua storia il premio ha avuto tra i suoi partecipanti, prima che diventassero noti al grande pubblico, figure come Larry Page, Linus Torvalds, Mark Zuckerberg, Helen Greiner, Kostya Novoselov.

La partnership strategica con eFM, azienda leader nella digitalizzazione degli ambienti di vita e di lavoro, guidata da Daniele Di Fausto, CEO e Chairman di Mit Technology Review Italia, rafforza l'impegno comune a promuovere un'innovazione che metta le persone al centro, favorendo una transizione orientata ai bisogni umani e al principio di 'Tech for Humanity': “Con Innovators Under 35 Europe – ha detto Daniele Di Fausto - vogliamo costruire una community europea di innovatori capace di individuare e far emergere i talenti che costruiranno il futuro della nostra società”.



Per Claudio Granata, Presidente Road, “il Premio Mit under 35 conferma l’importanza del ruolo che ROAD e i distretti dell'innovazione svolgono. Sostenere lo sviluppo di imprenditorialità e tecnologia. Essere acceleratori di ricerca applicata e promotori di impresa e talento".

La scelta di lanciare la nuova edizione del premio proprio a Maker Faire Rome non è casuale: l'evento rappresenta un ecosistema privilegiato di incontro tra ricerca accademica, creatività dei maker, mondo imprenditoriale e investitori.

Oggi è stata ufficialmente aperta la call rivolta alla prossima generazione di talenti italiani ed europei della scienza, della tecnologia e dell'impresa, pronti a contribuire con le proprie idee e innovazioni a ridisegnare il futuro. La call, aperta dal 23 ottobre 2026 al 15 maggio 2027, si rivolge a chi ha meno di 35 anni e vive in uno dei Paesi europei partecipanti. Sono previste due modalità di partecipazione: la candidatura diretta e la nomination da parte di terzi. Le candidature saranno valutate da esperti e giurati dell’ecosistema dell’innovazione in nove aree di impatto, dalle biotecnologie all’intelligenza artificiale, dal climate tech alla cybersecurity. I 35 vincitori saranno premiati nell’autunno 2027. Al premio, si affianca la community, una vasta rete dell’innovazione in Europa: ricerca, imprese, accademia, istituzioni e professionisti possono entrare a farne parte, diventando parte attiva di un network esclusivo di leader e innovatori europei.

