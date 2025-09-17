

Fabriano (An), 17 set. (Adnkronos) - Francesco Merloni, ministro dei Lavori pubblici nei Governi presieduti da Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi tra il 1992 e l'inizio del 1994, "in un ambito delicatissimo e in un frangente caratterizzato dal diffondersi di inchieste giudiziarie sul settore, seppe recare, con coerenza, con rigore, con pragmatismo un contributo rilevantissimo con la legge sugli appalti pubblici da lui promossa. Una normativa moderna, capace di unire necessità di un quadro di programmazione degli interventi al controllo della spesa pubblica nel settore, all'introduzione di principi di concorrenza". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni.

