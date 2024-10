Bologna, 24 ott. (Adnkronos) - "Desidero anch’io, in apertura dei lavori, rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime dell'alluvione e del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri, ennesima tragedia sul lavoro. Non vi sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l'insufficienza per la sicurezza per chi lavora". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bologna alla Biennale dell'Economia cooperativa.