

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Deve essere riconosciuto il valore dei tecnici della prevenzione: troppo spesso parliamo di sicurezza sul lavoro dimenticandoci di un altro aspetto altrettanto importante, quello della salute”. Così Chiara Gribaudo del Pd, presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, intervenendo al convegno ‘Giro d’Italia per la sicurezza sul lavoro’ al Senato.

“Si tratta di figure fondamentali e centrali per migliorare le condizioni di lavoro. Ora siamo in attesa del Decreto Sicurezza sul Lavoro. Auspico che siano state accolte le misure su cui ci siamo battuti per tutto questo tempo: il badge elettronico nei cantieri e l’attenzione nei confronti dei famigliari delle vittime sono aspetti che spero vengano recepiti nel Decreto”, conclude.

