

Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Vorrei innanzitutto rinnovare, a nome mio personale e della Camera dei deputati, i sentimenti di vicinanza a loro, a tutti i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro e a quanti hanno subìto gravi menomazioni. La vostra partecipazione conferisce a questo momento un significato di grande valore". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana all’evento 'Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro'.

"Oggi la Camera dei deputati ospita per la seconda volta gli Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro. È un incontro che rinnova la ferma volontà delle Istituzioni di mantenere alta l’attenzione su un tema di assoluto rilievo civile e sociale. L’incolumità dei lavoratori non è solo un dovere inderogabile. È anche un diritto che va sempre protetto, senza alcuna eccezione", ha aggiunto.

"I recenti dati delineano una situazione intollerabile per un Paese che riconosce nel lavoro il principio cardine della propria identità repubblicana. Disponiamo di una legislazione tra le più avanzate d’Europa, ma l’Italia si confronta ancora con statistiche drammatiche che impongono l’urgenza di estendere il piano normativo e sanzionatorio. La tutela della vita nei luoghi di lavoro passa infatti attraverso la diffusione di una cultura orientata alla prevenzione. Una cultura che promuova l’osservanza delle regole, la conoscenza dei diritti, dei doveri e dei rischi connessi alle mansioni svolte", ha detto ancora Fontana.

(Adnkronos) - "Un cambiamento così profondo deve realizzarsi a partire dai banchi di scuola. Occorre educare le nuove generazioni a riconoscere le situazioni di pericolo e ad adottare comportamenti responsabili per prendersi cura di sé stessi e degli altri. È qui che si formano i professionisti del domani. Sono loro che un giorno entreranno negli uffici, nei cantieri e nelle fabbriche", ha proseguito.

"Penso alle tante attività di orientamento professionale che offrono a molti studenti un primo contatto diretto con il mondo produttivo e anche con le sue complessità. Solo così potranno crescere con la consapevolezza che la sicurezza non è un semplice obbligo, ma un gesto di responsabilità e di rispetto innanzitutto verso sé stessi e a favore dell’intera collettività. Questo percorso richiede il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali chiamati a fare la propria parte in termini di competenze e di visione comune", ha continuato il presidente della Camera.

"Il Parlamento ha già dimostrato una forte sensibilità al riguardo, come dimostrato dall’istituzione della Commissione presieduta dall’On. Gribaudo, che ringrazio per l’attività svolta. Penso poi alla nuova legge che introduce lo studio dei princìpi della sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici. È un passo importante verso un’educazione civica che considera la protezione dei lavoratori un valore condiviso. A questo si aggiunge l’impegno a rendere strutturale la tutela assicurativa per alunni e insegnanti, dopo le promettenti sperimentazioni avviate negli scorsi anni. Auspico dunque che su questa sfida si possa sviluppare la più ampia collaborazione tra Istituzioni, per il futuro e per la dignità di ogni lavoratore", ha detto ancora Fontana.



