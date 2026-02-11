

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “È un fatto importante che sia stata accolta la richiesta, avanzata unitariamente dalle opposizioni, di calendarizzare il ddl n.162 per l’attuazione del Media Freedom Act. Lo chiediamo dal primo momento: l’Italia non può restare indietro rispetto alle altre democrazie europee su pluralismo, indipendenza editoriale e tutela dei giornalisti". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Dopo i decreti Ucraina e Milleproroghe, l’Aula del Senato affronterà finalmente un provvedimento che colma un ritardo di due anni e riporta il nostro Paese nel solco delle regole europee. Non tollereremo ulteriori tattiche dilatorie della maggioranza che essendo divisa si compatta solo rinviando i problemi oppure prendendo in ostaggio, come fa vergognosamente da oltre un anno, la commissione di Vigilanza".

"Sulla stessa commissione bicamerale e sulla Rai la maggioranza continua a produrre stallo e opacità. In Parlamento si apre ora un confronto decisivo sulla governance del servizio pubblico e sulle garanzie contro interferenze politiche ed economiche. Servono norme chiare per proteggere l’autonomia dei media, assicurare concorrenza leale nel settore, contrastare la disinformazione e tutelare chi fa informazione. Su questo non arretriamo: libertà di stampa, pluralismo e indipendenza non sono bandiere di parte, ma pilastri della democrazia”.

