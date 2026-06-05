Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Per quest'anno l'inflazione è "attesa in forte risalite" per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella Nota sull’andamento e prospettive dell’economia italiana spiegando che "il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d’anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali".
**Inflazione: Istat, attesa forte risalita in 2026**
5 giugno, 2026 • 08:22
Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Per quest'anno l'inflazione è "attesa in forte risalite" per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella Nota sull’andamento e prospettive dell’economia italiana spiegando che "il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d’anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali".