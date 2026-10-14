

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "Chiunque entri in ospedale, dagli operatori sanitari ai parenti, fino ai pazienti stessi, deve rendersi conto che le nostre mani sono potenzialmente il veicolo principale di trasmissione dei batteri multiresistenti. Questa trasmissione comporta poi la necessità di terapie sempre più complicate e costose, con tempi di degenza più lunghi". Così Leonardo Pagani, medico infettivologo e responsabile dell'Unità di Antimicrobial Stewardship presso l'ospedale Centrale di Bolzano - oltre che Escmid (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Fellow Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), membro dell'expert directory Ecdc - alla giornata di apertura della VII edizione di Welfair - La fiera del fare Sanità, che si svolge a Roma fino al 16 ottobre.

"È possibile arginare la crescita della resistenza agli antibiotici, ma bisogna veramente darsi una mano tutti insieme - spiega l'esperto - Occorre una presa di coscienza generale sull'argomento, perché basta una piccola falla e tutto il sistema può fallire". Nel concreto, "bisogna partire dal piccolo, con un gesto semplice che tutti possono compiere: l'igiene delle mani, sempre e comunque. Un aspetto fondamentale - conclude - è anche non avere paura di chiedere al proprio medico o al personale sanitario di lavarsi o igienizzarsi le mani", prima di entrare in contatto con il paziente.

