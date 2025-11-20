

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Una società può dirsi veramente giusta solo quando sceglie, con determinazione, di proteggere e valorizzare i più giovani. Nella Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza rinnoviamo, perciò, il nostro impegno a difendere i diritti dei bambini e dei ragazzi, in Italia e nel mondo. Troppi minori vivono ancora situazioni di violenza, povertà e privazioni che nessuno dovrebbe affrontare". Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

"Le istituzioni hanno il dovere di garantire loro protezione, ascolto e opportunità reali di crescita. Investire nell’infanzia significa costruire un Paese più civile, più equo, più forte. Mettiamo al centro i più giovani, perché è da loro che passa il futuro dell’Italia", conclude.

