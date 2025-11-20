

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza richiama tutti alla responsabilità di garantire ai più piccoli e ai giovani un ambiente sicuro, sereno e capace di far maturare talenti e sensibilità. Proteggerli significa costruire comunità che li sappiano accogliere e accompagnare nella crescita. Il mio pensiero va, in particolare, ai bambini e alle bambine che vivono in Paesi colpiti dalla guerra o in contesti sociali difficili. Ai minori deve essere rivolto un impegno massimo e prioritario affinché possano crescere nella cura e al riparo da ogni forma di violenza". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

