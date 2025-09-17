

Fabriano (An), 17 set. (Adnkronos) - "Sono tempi di sfida, vale per il made in Italy e, naturalmente, vale ovunque per l’economia. Le crisi inducono trasformazioni che includono gli apparati industriali. E richiedono visione e coraggio. Anche nell’industria occorre saper guardare avanti e non indietro. 'Posso dire' – sono parole di Merloni, non mie– 'che, a conclusione di ciascuna crisi, sono emersi coloro che avevano saputo prepararsi alla ripresa successiva, prevedendo gli orientamenti del mercato, gli sviluppi della tecnologia, con il coraggio di scommettere sul futuro'”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni.

