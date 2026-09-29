

Roma, 29 set. (Adnkronos) - A luglio il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta in termini congiunturali dell’1,7% in valore e dello 0,6% in volume. Lo comunica l'Istat segnalando che si registrano incrementi in valore dell’1,3% sul mercato interno (-0,4% in volume) e del 2,3% su quello estero (+2,5% in volume). Su base tendenziale il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento in valore (+4,8%) ed un calo in volume (-0,6%), sintesi di una crescita del 3,8% in valore e di una flessione del 2,0% in volume sul mercato interno e di un incremento del 6,7% in valore e dell’1,9% in volume su quello estero.

