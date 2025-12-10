

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Pochi minuti fa è arrivata un’altra notizia pesantissima: 32esimo crollo della produzione industriale su 36 mesi rilevati durante il Governo Meloni. Ci vuole talento!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Noi abbiamo presentato delle proposte contro il carobollette delle aziende, per incentivi all’innovazione e alle assunzioni con meno burocrazia e tasse, per spostare soldi dal Riarmo alle nostre imprese, quelle che tirano la carretta e rendono grande l’Italia. Ma il Presidente del Consiglio non ha niente da dire su questo disastro? Hanno presentato una Manovra che - per stessa ammissione del Ministero dell'Economia - ha impatto nullo sulla già misera crescita".

"Pensate cosa sarebbe successo senza i 209 miliardi del Pnrr che hanno trovato già sul tavolo di Chigi grazie a noi: invece di una crescita dello zero virgola ora saremmo in recessione".

