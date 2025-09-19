

Giacarta, 19 set. (Adnkronos) - L'Indonesia vieterà la costruzione di nuovi hotel e ristoranti su risaie e terreni agricoli disboscati a Bali, dopo che le recenti inondazioni hanno provocato la morte di almeno 18 persone. Il 10 settembre è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo che l'isola ha subito la più grave inondazione degli ultimi dieci anni. Causate da forti piogge, le inondazioni hanno prodotto ingenti danni alle abitazioni, alle strutture pubbliche e alle infrastrutture, colpendo migliaia di persone a Denpasar e nelle aree circostanti.

Gli ambientalisti lanciano da tempo l'allarme sull'impatto del turismo di massa sull'isola, affermando che controlli più severi per impedire la conversione dei terreni ridurrebbero i rischi di inondazioni e altri disastri naturali. In seguito alle inondazioni, il governatore di Bali, Wayan Koster, ha dichiarato questa settimana che sono state emanate nuove regole. "A partire da quest'anno, ci sono già delle istruzioni per tutti i capi distrettuali e i sindaci di Bali", ha affermato il 14 settembre. "Dopo aver gestito le inondazioni, ci incontreremo di nuovo per garantire che non vengano più rilasciati permessi per hotel, ristoranti o altre strutture su terreni produttivi, in particolare risaie", ha affermato, come riportato dall'agenzia di stampa statale indonesiana Antara.

"A partire da quest'anno, il divieto di conversione dei terreni sarà in linea con il piano centenario di Bali. Dal 2025 in poi, nessun terreno produttivo potrà essere convertito in strutture commerciali", ha aggiunto il governatore. Famosa per le sue rigogliose e verdi risaie e le sue splendide spiagge, "l'isola degli Dei" ha subito rapidi cambiamenti negli ultimi cinquant'anni, con la gente del posto e i turisti che si lamentano del traffico, dell'inquinamento e degli stranieri maleducati che sono arrivati ​​con gli hotel e i resort che ora tappezzano l'isola.



