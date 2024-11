I miglioramenti aumentano la flessibilità, riducono i tempi di viaggio, semplificano e ampliano i premi.

GUAYNABO, Porto Rico, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises ha presentato la Membership 3.0, un'evoluzione rivoluzionaria del suo innovativo club di viaggi a premi.

"La Membership 3.0 ha drasticamente aumentato il valore che il nostro Club offre a livello mondiale", afferma Michael Hutchison, Co-Fondatore e CEO di inCruises. "Quest'ultima straordinaria evoluzione arricchisce la vita di un maggior numero di persone in maniera sempre più significativa".

Caratteristiche principali della Membership 3.0:

Nuove tariffe INsider Pricing

I Membri attivi ora beneficiano di uno sconto istantaneo del 17% su crociere, hotel e resort, senza dover aspettare l'accumulo dei Crediti Premio.

Nuovi piani di abbonamento

InCruises introduce due nuove alternative al piano Classic già conosciuto:

Programma di Crediti Premio riveduto

L'innovativo sistema di Crediti Premio di inCruises, che raddoppia il potere d'acquisto delle vacanze dei Membri e permette loro di ridurre i prezzi delle crociere al dettaglio fino al 50% o addirittura al 100%, è stato semplificato e migliorato per una maggiore facilità d'uso e d efficacia.

Maggiori opportunità per i Partner

La Membership 3.0 introduce maggiore accessibilità e sostenibilità alle modalità con cui i Partner guadagnano Reddito e INcentivi. Grazie a un piano compensi migliorato e a premi più estesi, i Partner possono ora far crescere le loro attività con maggiore efficacia, mentre godono di una vita più ricca grazie ai viaggi.

“Siamo entusiasti della risposta estremamente positiva che i nostri Membri e Partner hanno dato a Membership 3.0”, afferma Anthony Varvaro, Direttore Generale e Finanziario di inGroup. "Si tratta di un'opportunità fenomenale per i viaggiatori di esplorare il mondo a un prezzo imbattibile e per i Partner imprenditori che vogliono unirsi alla nostra missione di arricchire le vite".

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio ad abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Il Club consente ai Membri di usufruire di un'ampia varietà di offerte di crociere, hotel e resort con la massima convenienza. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha accolto oltre un milione di Membri e Partner in più di 200 paesi e territori, incidendo in modo significativo sulla vita della sua comunità globale.

inGroup è impegnata ad arricchire la vita delle persone offrendo un club di viaggi innovativo e fornendo opportunità commerciali sostenibili al suo team di Partner in continua crescita. L'azienda si è inoltre posta come priorità la cittadinanza positiva a livello globale, con recenti iniziative a sostegno di Mercy Ships e del Soccorso Ucraino.