

Madrid, 11 set. (Adnkronos) - Si terrà sabato presso la Ie University di Segovia una conversazione su 'Dante e la leadership: etica, potere e umanità'. L'incontro, nell'ambito dell'Hay Festival in programma nella città spagnola, vedrà dialogare il filosofo britannico Anthony C Grayling, fondatore del New College of the Humanities e autore di oltre 30 libri su etica e ragione; Santiago Iñiguez, presidente dell'Ie University e voce di spicco a livello mondiale nel campo dell'istruzione superiore e autore di Dante in the Workplace; e Fabio Corsico, saggista e dirigente italiano noto per il suo lavoro sul legame tra potere, cultura ed economia.

Dall'etica filosofica alla leadership aziendale e al processo decisionale strategico, i relatori esploreranno la duratura rilevanza del pensiero di Dante nel mondo di oggi. La conversazione sarà moderata da Anna Bosch, giornalista internazionale di spicco di Tve ed ex corrispondente da Londra e Washington.

