(Adnkronos) - 4 febbraio 2025.Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha svolto nei giorni scorsi una serie di incontri istituzionali a Chicago per mettere le basi ad alcuni importanti accordi di collaborazione che si aggiungeranno a quelli già siglati con prestigiose università americane. Dopo essere stato ricevuto dal Console Generale d’Italia a Chicago, Mario Bartoli, Giusti ha incontrato il Professor Enrico Benedetti, Capo del Dipartimento di Chirurgia alla University of Illinois.

Il Rettore, che ha anche il ruolo di Vicepresidente del Coordinamento dei Rettori del Lazio, ha poi incontrato Robert Allegrini, Presidente della National Italian American Foundation. “In occasione del suo cinquantesimo anniversario – spiega Giusti – la Niaf ha nominato il Lazio Regione d’Onore per il 2025. L’Università degli Studi Link collaborerà alle celebrazioni, previste per il prossimo mese di giugno”.

