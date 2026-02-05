

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - Tragico incidente a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, dove è morto lo chef e giornalista Davide Di Corato, 64 anni. L'uomo è stato travolto e ucciso da un bancale di pannelli fotovoltaici che gli sono caduti addosso mentre venivano scaricati nella sua abitazione. Di Corato è morto subito. A nulla sono serviti i soccorsi. Indaga la Procura di Ragusa per chiarire come sia avvenuto l'incidente. Di Corato abitava da circa dieci anni Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Era molto noto nel giornalismo enogastronomico italiano. Aveva anche diretto e ideato il mensile Chef e collaborava con diverse riviste di settore.

