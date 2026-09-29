Bolzano, 29 set. (Adnkronos) - Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.
**Incidenti: bambina di 5 anni muore investita da furgone**
29 settembre, 2026 • 12:33
Bolzano, 29 set. (Adnkronos) - Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.