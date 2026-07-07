

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in porvincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento , tra le ipotesi un malore dell'autotista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell'autobus.

