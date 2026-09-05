

Brescia, 5 set. (Adnkronos) - Grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada, durante la prova speciale a Bione (Brescia) e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è morto.

"Il 49esimo Rally 1000 Miglia è stato immediatamente sospeso e successivamente fermato in seguito a un incidente durante lo svolgimento della sesta prova speciale 'Bione'”, riferisce in una nota lo stesso Rally 1000 Miglia dopo l'investimento mortale.

"Alle 14.56 la vettura n. 42, la Skoda Fabia di Alessandro Zorzi, con copilota Fabio Berisonzi, è uscita di strada sul tornante destro successivo a dove era posto il 'fine prova speciale', ed una persona è rimasta coinvolta - ricostruisce - Alle 14.57 la direzione gara ha sospeso le partenze della prova speciale e fatto partire immediatamente i soccorsi. Nonostante l’immediato intervento e i tentativi di prestare assistenza, la persona è purtroppo deceduta. Alla luce della gravità dell’accaduto, gli organizzatori, in accordo con la Federazione, le autorità e gli organi competenti, hanno disposto l’interruzione della manifestazione; i concorrenti partecipanti sono stati fatti avviare verso il parco di assistenza di Montichiari".

L’Automobile Club Italia e l’organizzazione di Automobile Club Brescia "esprimono il proprio più profondo cordoglio e la propria vicinanza ai familiari e alle persone colpite da questo drammatico evento".

