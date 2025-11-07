

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Oggi, con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla Procura della Repubblica nei confronti di Pasquale Striano, emerge con drammatica chiarezza l’uso improprio e spregiudicato che, per anni, è stato fatto della Procura Nazionale Antimafia. Un utilizzo distorto di strumenti e dati sensibili, accompagnato da un preoccupante sistema di relazioni e connessioni con alcune testate giornalistiche e singoli cronisti, che solleva interrogativi profondi sulla tutela della legalità e della trasparenza istituzionale”. Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e membro della commissione Antimafia.

“Tutte circostanze che Forza Italia ha più volte denunciato con fermezza in commissione Parlamentare Antimafia, chiedendo chiarezza e responsabilità, anche da parte di quei rappresentanti delle opposizioni che oggi siedono in commissione e che, all’epoca dei fatti, ricoprivano ruoli di vertice nella Direzione Nazionale Antimafia. Alla luce di quanto emerso, torneremo con maggiore determinazione a chiedere piena luce su questa vicenda, che rappresenta un grave vulnus per la credibilità e il corretto funzionamento di un’istituzione centrale come la Procura Nazionale Antimafia, il cui ruolo resta fondamentale per la sicurezza e la giustizia del Paese”, conclude.

