

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La vicenda Striano evidenzia un grave scandalo istituzionale: secondo le indagini, dati riservati della Direzione Nazionale Antimafia sarebbero stati consultati e diffusi illegalmente per anni, minando la fiducia dei cittadini nella giustizia. In commissione Antimafia continueremo a lavorare con senso di responsabilità affinché sia fatta piena luce sui fatti, individuando colpe ed eventuali falle nei controlli". Così il deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Antimafia della Camera Riccardo De Corato.

"Determinante la guida di Chiara Colosimo in Commissione che, certamente, lavorerà con la solita trasparenza e legalità, per ristabilire la verità, perché è evidente che Striano non abbia agito da solo. Ecco perché vogliamo capire se i capi della Procura Nazionale Antimafia siano rei di omesso controllo o se c'è stata loro complicità. Il vaso di Pandora è stato scoperchiato: non ci lasceremo sfuggire l’occasione con la quale garantire sicurezza ai cittadini", conclude.

