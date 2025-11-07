

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La vicenda Striano rappresenta uno scandalo istituzionale di proporzioni gravissime. Per anni, secondo quanto emerge dalle indagini, informazioni riservate della Direzione Nazionale Antimafia sarebbero state consultate e diffuse in modo illecito, alimentando un sistema che ha minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella giustizia”. Così il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, componente della commissione parlamentare Antimafia.

“È necessario fare piena luce su quanto accaduto, accertando non solo le responsabilità individuali ma anche eventuali omissioni e falle di controllo che hanno consentito abusi così estesi. La commissione parlamentare Antimafia, sotto la guida della presidente Chiara Colosimo, sta svolgendo un lavoro serio e approfondito, che merita pieno sostegno. È il luogo della trasparenza, dove la politica può finalmente restituire credibilità allo Stato e difendere i principi di legalità che sono alla base della nostra democrazia”, conclude.

