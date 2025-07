Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - "Oltre tremila interventi in una sola settimana con più di 800 uomini dei vigili del fuoco impegnati". Così il comandante regionale dei Vigili del fuoco Sicilia, Agatino Carrolo, che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti per fare il punto sugli incendi nell'isola. "In Sicilia ci sono state condizioni meteo particolarmente avverse, basti pensare che a Catanenuova, nell’ennese, si sono raggiunti i 48 gradi", dice Carrolo.