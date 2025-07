Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - "Tra i mesi di giugno e luglio 2025 sono stati effettuati in Sicilia 18.723 interventi dei vigili del fuoco, con circa 22.500 equipaggi. Sono bruciati circa 21 mila ettari tra boschi, campi e sterpaglie, in due mesi per un totale di 19.233 ore di interventi. Impiegati 8.694 uomini e quasi 40 mila mezzi. Sono numeri da fare paura. C'è stata una riposta massiva data insieme con la Forestale e protezione civile". Lo ha detto il Comandante regionale dei Vigili del fuoco Sicilia, ing. Agatino Carrolo, incontrando la stampa per fare il punto sugli incendi che si sono verificati da giugno ad oggi.