

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - È stata inaugurata oggi la nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, un nuovo asse stradale che collega in direzione nord est-sud ovest Cesano Maderno e Seveso e che include un sottopasso veicolare per superare la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso e un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno. Lunga 483 metri, l'opera è stata finanziata interamente da Regione Lombardia con oltre 21 milioni di euro nell'ambito del contratto di programma con Ferrovienord. Alla cerimonia di apertura della nuova infrastruttura hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il Consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il èresidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e il sindaco di Seveso Alessia Borroni.

La tangenziale supera il torrente Seveso grazie alla costruzione di un nuovo ponte e prosegue con un tratto in discesa, tra scatolari aperti della lunghezza di 70 metri, fino alla galleria artificiale, della lunghezza di 101,55 metri, larga 9 metri e alta 5 metri dalla sede stradale, che consente il superamento della linea ferroviaria Ferrovienord Milano-Seveso-Asso. In uscita la strada avanza tra scatolari aperti per 86 metri per procedere fino a raggiungere una nuova rotatoria realizzata in corrispondenza di via Cadore e via Sabotino nel Comune di Seveso. Il passaggio a livello di via Como è stato chiuso in via definitiva il 18 maggio scorso.

L'intervento "produce ricadute positive sulla viabilità interna, sui collegamenti della Brianza che gravitano sull’asse del sistema viabilistico della Pedemontana e sulla regolarità del servizio ferroviario che interessa le linee Milano-Seveso-Asso, grazie alla soppressione del passaggio a livello. L’inaugurazione di oggi dimostra come le infrastrutture producano ricadute positive sul benessere sociale e del tessuto produttivo rendendo più connessi i territori e più celeri gli spostamenti sia sul versante stradale che della mobilità ferroviaria e ciclopedonale" afferma l'assessore Terzi.



È stato anche concluso l’intervento di riqualificazione degli assi stradali collegati all’itinerario principale, per migliorare l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria. Sono stati realizzati: una nuova complanare a nord dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla sp44bis e la via Confalonieri; una nuova complanare a sud dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la zona residenziale lungo via Como e via Lecco; la viabilità di collegamento in direzione nord-sud tra via Confalonieri/via Mezzera e via Como. Le due complanari sono state aperte al traffico locale lo scorso 18 maggio, contestualmente alla chiusura del passaggio a livello di via Como.

"Voglio ringraziare tutti i tecnici del Gruppo Fnm e le imprese che hanno lavorato alla realizzazione della tangenziale nord per la professionalità e l’impegno che hanno dimostrato – aggiunge il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna -. È stato un lavoro lungo e complesso: il risultato è un’opera di grande e positivo impatto per la viabilità di Cesano Maderno e per i collegamenti con Seveso".

"L’eliminazione dei passaggi a livello – conclude il residente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti – è una misura fondamentale per migliorare la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria. Questa opera a cavallo tra Cesano Maderno e Seveso ha un valore strategico proprio da questo punto di vista. Un ringraziamento va a tutto il personale di Ferrovienord impegnato in questo lavoro non privo di difficoltà per aver saputo brillantemente portare a termine l’opera".

