

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Portare la salute e la sicurezza sul lavoro al centro del dibattito pubblico, rafforzando il dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti, lavoratori e mondo della scuola. È questo l’obiettivo della Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro, in programma all’Aquila il 20, 21 e 26 ottobre 2026, nell’anno in cui la città è Capitale italiana della Cultura.

L'iniziativa, realizzata dall'Inail e dal Comune dell'Aquila, si inserisce nel percorso di promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tre le giornate di approfondimento e confronto sulle principali sfide della prevenzione, dall’evoluzione normativa all’impiego delle nuove tecnologie, dalla sicurezza nel settore delle costruzioni alla formazione delle giovani generazioni, fino alla prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere.

“La salute e la sicurezza sul lavoro – spiega il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – rappresentano una priorità che richiede un impegno costante e condiviso. In un mondo del lavoro attraversato da profonde trasformazioni, dobbiamo rafforzare la capacità di prevenire i rischi, valorizzando la formazione, l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali. La prevenzione non può limitarsi al rispetto delle norme: deve diventare parte integrante dell’organizzazione del lavoro e della cultura di ogni comunità. La Settimana dell’Aquila costituisce un’importante occasione per promuovere questo impegno e mettere al centro la tutela della persona”.



“È motivo di grande soddisfazione – sottolinea il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – che la nostra città ospiti la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro proprio nell’anno in cui è Capitale italiana della Cultura. Come amministrazione abbiamo sempre considerato queste politiche una priorità, sostenendo il confronto tra istituzioni, imprese, lavoratori e mondo della formazione. In una città impegnata in un grande processo di ricostruzione e trasformazione, parlare di sicurezza significa anche parlare di innovazione e futuro. L’iniziativa promossa insieme a Inail e ministero del Lavoro rappresenta un’occasione importante per mantenere alta l’attenzione su questi temi e, soprattutto, per costruire una maggiore consapevolezza a partire dalle giovani generazioni”.

La prima giornata, martedì 20 ottobre, si svolgerà presso l’Auditorium della Direzione regionale Inail Abruzzo, in via Vetoio, e sarà dedicata alle novità normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il confronto coinvolgerà rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Inail, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, delle istituzioni competenti e delle parti sociali. Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra innovazione tecnologica e prevenzione, con un approfondimento dedicato ai dispositivi di protezione individuale intelligenti, all’intelligenza artificiale e alla robotica applicate alla riduzione dei rischi professionali.

Nel pomeriggio, alle ore 15,00, piazza Palazzo ospiterà l’inaugurazione di una mostra informativa, didattica e fotografica sulla sicurezza sul lavoro, in cui saranno esposti e mostrati gli elaborati grafici e anche su video realizzati dagli studenti nell’ambito delle tre edizioni del concorso nazionale “Salute e sicurezza… insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con l’Inail.



Mercoledì 21 ottobre i lavori si sposteranno presso la sede di Formedil, in via Pizzoli a San Vittorino, per una giornata dedicata alla sicurezza nel settore delle costruzioni. Il programma prevede approfondimenti sugli incentivi e sui meccanismi premiali per la prevenzione, sulle testimonianze delle aziende del territorio e sul ruolo della formazione, della tecnologia e dell’organizzazione nella gestione dei rischi.

Al confronto prenderanno parte rappresentanti di Inail, Formedil, Ance Abruzzo, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali del comparto edile, insieme a esponenti delle strutture impegnate nella ricostruzione e nello sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009. L’obiettivo è valorizzare il contributo della prevenzione alla qualità del lavoro e alla sostenibilità dei processi produttivi, promuovendo strumenti concreti per accompagnare imprese e lavoratori nella gestione della sicurezza.

“Per l’Abruzzo – sottolinea la direttrice regionale Inail, Katia Panella – ospitare queste giornate significa rafforzare il confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo della formazione su un tema che riguarda da vicino la vita delle persone e lo sviluppo del territorio. Vogliamo contribuire a diffondere una cultura della prevenzione concreta, capace di tradursi in comportamenti consapevoli, investimenti nella sicurezza e maggiore attenzione ai rischi. Il coinvolgimento delle scuole, delle imprese edili e delle realtà produttive locali è fondamentale per costruire una responsabilità condivisa e fare della sicurezza un valore quotidiano”.



La giornata conclusiva si terrà lunedì 26 ottobre, presso l’Auditorium del Parco, con il saluto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Dopo i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sono previsti gli interventi del presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, del prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, dell’assessore regionale Roberto Santangelo e del presidente della Provincia, Angelo Caruso.

La mattinata sarà dedicata alla tutela del mondo della scuola, con un focus su formazione, sicurezza e prevenzione e sul ruolo delle istituzioni scolastiche nella diffusione di comportamenti consapevoli. Un secondo approfondimento riguarderà la prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere, con particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani e alla promozione della sicurezza negli spostamenti. La conclusione della manifestazione è prevista alle ore 12,00 con un concerto dell’Istituzione sinfonica abruzzese.

