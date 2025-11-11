Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Dalle 7.20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l'incendio di un edificio abbandonato nel quale si trovano persone che lo occupavano.
In fiamme edificio abbandonato a Tor Sapienza, dentro persone che lo occupavano
11 novembre, 2025 • 07:43
