

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Yes-Eu, gruppo svizzero attivo nei veicoli elettrici, nei sistemi di accumulo e nei servizi per le batterie, ha sottoscritto oggi il contratto preliminare per l'acquisto dell'ex stabilimento Maserati di corso Allamano 46, circa 230mila metri quadrati alle porte di Torino. Nel sito il gruppo intende sviluppare una filiera delle batterie, dai pacchi batteria ai sistemi di accumulo (Bess) fino all'assistenza e al riciclo, insieme alla produzione di autobus e minibus elettrici, per il mercato nazionale ed europeo. In questo percorso Yes-Eu è accompagnata da Italiano & Partners, che segue il gruppo dall'acquisizione del sito al piano industriale, fino al dialogo con banche e istituzioni.

Dopo l'adeguamento degli impianti nel 2027, l'avvio delle prime linee è previsto nel 2028. A regime lo stabilimento potrà occupare fino a 150 persone. "L'Italia ha le competenze industriali, la filiera e la ricerca per diventare un polo europeo dell'innovazione nelle nuove energie", afferma Benedikt Gudmundsson, fondatore del gruppo, presente in una quindicina di Paesi europei.

