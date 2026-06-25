

Trieste, 25 giu. (Adnkronos) - "Bat è arrivata dall'esterno con l'impegno di insediarsi in un territorio nuovo, coinvolgendo una varietà di istituzioni economiche e non. La prima fase è stata di investimento, molto importante e molto rapida, generando fin da subito notevoli effetti diretti e indotti". Lo ha detto Andrea Tracogna, Direttore scientifico Trieste School of Management-Mib, presentando, oggi a Trieste, la terza edizione dello studio sull’impatto dell’hub triestino di Bat sul territorio.

"Oggi, tre anni dopo il suo arrivo, siamo in grado di misurare l'impatto che questo hub della multinazionale sta producendo, a regime, sul territorio, ad esempio con un incremento molto consistente dell'occupazione e alimentando delle catene di fornitura che si sviluppano sul piano locale, regionale e nazionale. Questo - prosegue - ha un effetto anche sull'economia in generale, perché quando si distribuiscono redditi, questi si trasformano in consumi e in investimenti delle famiglie".

"Come Mib, però, vediamo anche qualcos'altro che si realizza grazie alla presenza di Bat: la costruzione paziente, da parte di questa multinazionale, di una rete di relazioni che mette insieme l'economia , l'Accademia e le istituzioni, sviluppando quello che noi consideriamo uno dei fattori più importanti della competitività di un territorio, cioè il capitale sociale. - conclude - Questa rete di relazioni, anche personali, genera fiducia, ottimismo e, quindi, le condizioni e le premesse essenziali dello sviluppo economico, che abbiamo misurato, che viene condiviso con il territorio. Questo è l'aspetto più interessante del modello Bat".

