

Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Accenture vuole continuare il percorso iniziato con Open-es. Vogliamo essere un partner abilitatore di tutte le priorità che la strategia di Fondazione Systema si è prefissata”. Lo ha detto il responsabile energia per EMEA e per l’Italia Accenture Fausto Torri, nel corso dell’evento ‘Open-es ACT 2026’ tenutosi presso l’auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la Fondazione Systema.

“Accenture vuole essere protagonista nello scambio delle informazioni e dei dati, contribuire alla costruzione di piattaforme per aumentare la competitività e portare avanti programmi di sviluppo delle competenze, dell'eccellenza di tutti i membri della Fondazione”, ha concluso Torri.

