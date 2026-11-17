

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “Trovare la propria identità e differenziarsi dagli altri, innovando senza tradire i valori, i principi e le unicità di ogni attività: questa è una sfida fondamentale per le imprese del nostro settore”. Lo ha dichiarato Betty Staccoli, di Staccoli Caffè a Cattolica, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

“Questo richiede competenze professionali e manageriali sempre più importanti, in un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti economici, nelle abitudini di consumo e nelle esigenze dei lavoratori”. Per Staccoli, è necessario “tenere gli occhi e le orecchie aperte, ascoltare i clienti e i collaboratori e cambiare senza cambiare la propria identità”. Un equilibrio che consente alle attività di innovarsi e distinguersi, mantenendo al tempo stesso i valori che le caratterizzano e che possono essere trasmessi sia ai dipendenti sia alla clientela.

