

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Dopo il Pnrr da dove verranno gli investimenti che sostengono l'economia italiana? Noi continuiamo a incalzare questo governo affinché faccia insieme a noi una battaglia per proseguire negli investimenti comuni europei. È necessario, serve al rilancio economico italiano, serve a far ripartire la crescita che purtroppo oggi è ferma, e serve anche naturalmente a accompagnare l'innovazione e la conversione ecologica". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell'assemblea Cna.

"Sono processi che possono essere convenienti per le imprese, ce lo insegnano le imprese artigiane. Nella sua relazione il presidente della Cna ha detto una cosa molto giusta, che alla fine l'economia circolare l'hanno inventata le piccole e medie imprese artigiane italiane, e infatti hanno fatto scuola in Europa, ma ci sono, ci servono politiche pubbliche che accompagnino e rendano conveniente questi processi. Altrimenti rischieremo di non recuperare il gap di competitività con i colossi che ci circondano a partire da quello cinese e quello americano", ha aggiunto.



