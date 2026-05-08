

Milano, 8 mag.(Adnkronos) - “Il nostro principale impegno è quello di concentrarci nel dare soluzioni semplici ma dall’alto valore pratico immediato agli imprenditori, che spesso non hanno un'enorme formazione accademica”. Lo ha detto Frank Merenda, Founder Metodo Merenda, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

“A una Pmi serve imparare a vendere molto velocemente, a costruire un brand locale con poco budget e poco tempo - perché non si hanno vent'anni per fare brand awareness e sperare che la gente si ricordi di noi - a prezzare nella maniera giusta le eccellenze locali che l'Italia ha ovunque e che, normalmente, sono compresse dall’online e dalle grandi aziende che tendono a spingere la marginalità verso il basso. In questo contesto - aggiunge - le Pmi faticano a sostenersi perché non hanno flussi di cassa o patrimoni enormi. Questi sono gli aspetti più importanti per una Pmi, sui quali noi poniamo l’accento”.

“La ragione che ci ha spinto a organizzare questo evento è la valorizzazione delle tante piccole aziende italiane che sono molto solide e hanno dei bilanci fantastici e che hanno bisogno di visibilità e capitale per poter scalare - spiega -

Lo abbiamo fatto proprio a Palazzo Mezzanotte perché è la sede della Borsa, ossia del gotha della finanza, e volevo far sentire inclusi i piccoli imprenditori”.

“Le prospettive future della nostra azienda prevedono di continuare a portare strumenti alle Pmi per crescere, essere visibili, ricevere fondi e finanziamenti, perché meritano la giusta attenzione. Consideriamo che esse rappresentano il 96% del tessuto imprenditoriale italiano e tante di loro meriterebbero più attenzione. Sono le piccole aziende che fanno grande l'Italia e noi cerchiamo di dargli visibilità”.

