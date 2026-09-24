

Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) - Prende il via domani, venerdì 25 settembre, a Napoli, con la prima semifinale territoriale dedicata al Centro-Sud, l’ottava edizione del Premio Giovane Manager, il contest annuale istituito da Federmanager e promosso dal Gruppo Giovani Federmanager per valorizzare le eccellenze del management italiano under 44. A caratterizzare l’edizione 2026 sarà il tema 'O.l.t.r.e. - Obiettivo, Leadership, Training, Esecuzione', un concept che interpreta la capacità del manager contemporaneo di affrontare e superare i confini imposti dalla complessità, dai cambiamenti del mercato e dalla trasformazione delle organizzazioni. Andare 'oltre' significa saper guidare persone e imprese in contesti sempre più dinamici, sviluppando visione, capacità di adattamento, preparazione e determinazione. Come nello sport di alto livello, il talento da solo non basta: occorrono metodo, allenamento continuo, capacità di reagire agli imprevisti e di trasformare la pressione in energia positiva.

Il Premio si articolerà in quattro semifinali territoriali, durante le quali saranno selezionati e premiati i migliori giovani manager delle diverse macroaree del Paese. Il percorso condurrà alla definizione di una short list di dieci finalisti, che si contenderanno a Roma il titolo di 'Miglior Giovane Manager' dell’anno. Nel corso della finale nazionale sarà inoltre assegnato il riconoscimento di 'Miglior Expat Manager', dedicato ai giovani manager italiani che operano all’estero e che, attraverso le proprie competenze ed esperienze, contribuiscono a rafforzare il valore del management italiano sui mercati internazionali.

Il tema 'O.l.t.r.e.' accompagnerà tutte le tappe del Premio e sarà al centro delle tavole rotonde previste durante le semifinali territoriali e l’evento conclusivo, offrendo un momento di confronto sui nuovi modelli di leadership, sulle competenze richieste ai manager e sulle sfide che attendono le nuove generazioni. Partner e sponsor dell’iniziativa Jefferson Wells - ManpowerGroup, Federmanager Academy, Polimi Graduate School of Management.



"Il Premio Giovane Manager - dichiara Valter Quercioli, presidente di Federmanager - non è soltanto un riconoscimento ai migliori talenti under 44, ma rappresenta un investimento sul futuro del nostro sistema produttivo. La competitività dell’Italia dipenderà sempre di più dalla capacità di valorizzare una nuova generazione di manager preparati, capaci di innovare, guidare le trasformazioni e assumere decisioni in contesti complessi. Il tema O.l.t.r.e. interpreta bene questa sfida: oggi essere leader significa avere visione, metodo, capacità di adattamento e determinazione. Investire sulle nuove generazioni manageriali significa investire sulla crescita e sulla competitività del Paese".

"Con grande entusiasmo - afferma Paola Vitale, coordinatrice nazionale del Gruppo Giovani Federmanager - annunciamo il lancio della ottava edizione del Premio Giovane Manager, l'iniziativa del Gruppo Giovani Federmanager che ogni anno valorizza il talento, le competenze e la capacità di leadership dei giovani manager italiani. L'Italia ha bisogno di manager capaci di guardare oltre: oltre la complessità, oltre i cambiamenti tecnologici e oltre i modelli tradizionali di leadership. 'O.l.t.r.e. - Obiettivo, Leadership, Training, Esecuzione' è appunto il tema che accompagnerà questa edizione, un tema che richiama la necessità di affrontare con determinazione le sfide di uno scenario sempre più complesso e in continua evoluzione. Lo spirito che vogliamo celebrare è quello di manager che ogni giorno guidano persone e organizzazioni con visione, determinazione e resilienza. Con questo Premio - ha concluso Paola Vitale - vogliamo dare visibilità alle migliori esperienze manageriali e ispirare una nuova generazione di leader capaci di andare oltre i confini dell'incertezza, della complessità e del cambiamento".

