Roma, 31 gen. (Labitalia) - Nasce l’Osservatorio nazionale sull’innovazione tecnologica e digitale di Federmanager, la Federazione di rappresentanza del management industriale, una piattaforma pensata per coniugare esperienze normative e tecnologiche, e per promuovere progetti innovativi sui temi che interessano l’economia digitale, anche grazie al supporto delle più qualificate competenze manageriali. A coordinare l’Osservatorio, composto da manager ed esperti di vari settori industriali, è Maurizio Pimpinella, docente universitario, presidente della Fondazione Italian digital hub e dell’Associazione prestatori servizi di pagamento.

"La digitalizzazione è un fenomeno in continua evoluzione, che coinvolge tanto le imprese quanto i manager che fanno parte della nostra Federazione. Siamo da sempre portatori di innovazione al servizio di imprese e istituzioni, per cui la nascita dell’Osservatorio si inquadra in questa nostra mission, con l’intento di promuovere un orizzonte di sviluppo di cui tutti possano beneficiare", afferma il presidente di Federmanager, Valter Quercioli.

"Ringrazio il presidente Quercioli per la fiducia risposta in questo progetto che ho l’onore di guidare. Con il lancio di questa iniziativa, la Federazione dimostra, una volta di più, di credere fortemente nel digitale e nella sua capacità di portare crescita e competitività per i singoli e per il sistema imprenditoriale nel suo complesso", dichiara Maurizio Pimpinella.

Le attività che l’Osservatorio intende portare avanti riguardano la ricerca, la realizzazione di laboratori, la promozione di eventi, la formazione e la consulenza e saranno declinate in numerosi settori produttivi strategici tra cui: start up, pagamenti digitali, blockchain, sport, identità digitale, logistica, tlc, turismo, agritech, cybersecurity, Pa, welfare, metaverso, intelligenza artificiale, educazione, digitale, sanità, mobilità, sostenibilità, Made in Italy e infrastrutture.

La struttura dell’Osservatorio è arricchita dalla partecipazione dei referenti delle commissioni di settore di Federmanager: Francesca Boccia (coordinatrice commissione Intelligenza artificiale), Giuseppe Anzelmo, (coordinatore commissione Telecomunicazioni), Luciano Marchiori, (coordinatore commissione Trasporti e Logistica), Fulvio Sbroiavacca (coordinatore commissione Innovazione e Trasformazione digitale).

Scopo ulteriore dell’Osservatorio sarà quello di offrire un contributo diretto e proattivo alla realizzazione degli obiettivi delle pubbliche amministrazioni centrali, come promotore di soluzioni innovative a livello nazionale e riferimento in ambito tecnologico-digitale. Tutto ciò sarà possibile anche in virtù del coinvolgimento diretto di manager specializzati, capaci di portare esperienze e competenze innovative in un contesto competitivo come quello della trasformazione digitale.