

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - “La memoria è quello che c'è ancora nel presente, tenendo conto di quello che abbiamo costruito e di quello che dovremmo custodire. Memoria e futuro potrebbero anche essere un ossimoro se volessimo fermarci soltanto al senso stretto della memoria. Per quello che riguarda le imprese, è il racconto di tutto quello che, quando si faceva, era innovazione. È l'impegno che prendiamo nei confronti delle nuove generazioni”. Lo ha detto Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, intervenendo nel corso dell’evento ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano. L’incontro prende spunto dalla pubblicazione del volume Corporate Heritage. Una storia Made in Italy, edito da Guerini Next e nato nell’ambito della ricerca di Liuc Civis.

Per Calabrò le imprese devono insistere “sulla diffusione della conoscenza, non solo delle competenze. La conoscenza è una scommessa sul futuro. La testimonianza del meglio che siamo riusciti a fare è anche un viatico per il futuro - sottolinea - Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io credo che qualunque scelta un’impresa faccia, debba essere, nella natura stessa dell’impresa, costruzione di futuro”.

“Nei nostri archivi e nei nostri musei c'è la testimonianza di un lavoro che via via, nel corso del tempo, sfidava le consapevolezze già acquisite - afferma - In un’impresa la memoria è un fattore identitario, nella consapevolezza che l'identità dell'impresa è fortemente legata alla scienza, alla ricerca, alle nuove tecnologie, al cambiamento”, conclude.

