

Milano, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Abbiamo scelto di intitolare questa assemblea, che non è soltanto un momento associativo ma anche una dichiarazione di responsabilità, ‘Manager e Italia’, perché il futuro del management e quello del Paese sono profondamente legati. Non possiamo parlare del nostro lavoro, delle nostre prospettive e delle nostre tutele senza interrogarci sul Paese nel quale operiamo. E non possiamo discutere del futuro dell’Italia senza riconoscere il contributo di chi, ogni giorno, assume responsabilità, guida persone, organizza risorse e crea valore”. Così Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, oggi a Milano, aprendo i lavori della 108ª Assemblea nazionale dell’associazione. In svolgimento fino al 21 novembre all’Hotel Enterprise, la due giorni riunisce oltre 200 manager da tutta Italia e si concentra sull'evoluzione della rappresentanza manageriale in un contesto segnato da profonde trasformazioni, sia sul fronte tecnologico che economico e geopolitico.

“Viviamo una stagione - precisa - nella quale le certezze si riducono e la complessità delle decisioni cresce. Gli equilibri internazionali sono instabili e le tensioni geopolitiche ed economiche incidono sulle imprese e sulle famiglie. Le trasformazioni tecnologiche accelerano e la demografia modifica profondamente la società e il lavoro. In questo scenario, l’Italia è chiamata a compiere scelte che non possono essere rinviate. Servono una visione, una direzione e la capacità di costruire le condizioni per una crescita solida, duratura e socialmente sostenibile".

"E' su questo terreno che vogliamo collocare il contributo di Manageritalia. L’Italia ha dimostrato, anche negli anni più difficili, una notevole capacità di tenuta: le imprese hanno reagito alle crisi, l’occupazione ha registrato risultati importanti e molte realtà produttive hanno continuato a investire e competere sui mercati internazionali. Ma questa capacità di resistenza non può nascondere le debolezze strutturali che limitano il nostro sviluppo. La crescita resta insufficiente, la produttività ristagna e il potere d'acquisto di molti redditi da lavoro e da pensione è sotto pressione”, spiega.

Secondo il recente Rapporto del Cnel, tra il 2019 e il 2025 l'Italia è cresciuta mediamente dell'1% all'anno, ma la produttività per ora lavorata è diminuita dello 0,3% annuo: “Abbiamo sostenuto la crescita - sottolinea il presidente di Manageritalia - soprattutto attraverso l'aumento del lavoro, senza riuscire a trasformarlo in un corrispondente incremento della produttività. È qui che la managerialità può svolgere un ruolo determinante. Serve una strategia che rafforzi gli investimenti, sostenga l'innovazione, favorisca la crescita delle imprese e valorizzi le competenze, riconoscendo anche il ruolo del terziario e dell'economia dei servizi, tra i principali motori dello sviluppo nazionale, dell'occupazione qualificata e della trasformazione digitale”.

Tra le priorità indicate da Ballarè c'è una maggiore diffusione della cultura manageriale, soprattutto nelle piccole e medie imprese, e la capacità di coniugare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, in particolare dall’intelligenza artificiale, con la valorizzazione del patrimonio di competenze dei manager delle generazioni più mature, da trasferire a quelle più giovani.

“La sfida - aggiunge - non è soltanto adottare nuove tecnologie, ma sviluppare le competenze necessarie per governarle. La tecnologia, da sola, non garantisce produttività. Sono le persone, le competenze e la qualità dell'organizzazione a trasformare l'innovazione in risultati. In questa prospettiva giocano un ruolo cruciale la formazione continua, l’inclusione, la leadership e la valorizzazione delle differenze, insieme alla necessità di accompagnare le diverse fasi della vita professionale. Le trasformazioni che viviamo non ci consentono di difendere semplicemente ciò che abbiamo costruito. Ci chiedono di conservarne il valore e di rinnovarlo, adottando una visione capace di andare oltre la tutela dell'oggi e di contribuire a costruire le condizioni per lo sviluppo futuro del Paese”.

“La prudenza è una responsabilità. Ma la prudenza, da sola, non è una strategia di sviluppo. Governare significa anche scegliere, individuare le priorità e concentrare le risorse sugli interventi capaci di produrre crescita”. “La manovra - aggiunge - contiene interventi positivi, ma presenta ancora un insieme di misure frammentate, spesso temporanee, senza un disegno sufficientemente organico per rilanciare la crescita. Sul piano fiscale, valutiamo positivamente l’estensione, per il 2027, dell’aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, rispetto al precedente limite di 50.000 euro. È un segnale di attenzione al ceto medio, ma ancora parziale. Come Manageritalia, anche attraverso Cida, abbiamo sostenuto la necessità di un intervento più ampio, chiedendo di elevare almeno a 80mila euro il limite dello scaglione agevolato. Non chiediamo privilegi. Chiediamo che il ceto medio produttivo sia riconosciuto come una risorsa strategica per lo sviluppo del Paese, e non soltanto come una fonte di entrate fiscali. Secondo le elaborazioni di Itinerari Previdenziali, poco più del 27% dei contribuenti con redditi superiori a 35mila euro sostiene quasi il 77% del gettito Irpef”.

“Inoltre - precisa - mentre l’intervento sull’Irpef del lavoro dipendente resta limitato e temporaneo, la manovra amplia in modo permanente il regime fiscale forfettario per il lavoro autonomo. Non contestiamo il sostegno alle attività professionali e imprenditoriali, ma riteniamo che le politiche fiscali debbano evitare di accentuare le disparità di trattamento tra persone che lavorano, producono valore e contribuiscono alla crescita del Paese”.

Tra i temi al centro dell’intervento anche la perequazione delle pensioni medio-alte: “L’articolo 55 del disegno di legge - ricorda - prevede percentuali di rivalutazione ridotte, applicate all’intero trattamento anziché ai singoli scaglioni. È una scelta che contestiamo con fermezza: la pensione non è una concessione dello Stato, - commenta - ma il risultato di una storia lavorativa e contributiva, parte di un patto tra cittadini e istituzioni che deve fondarsi su certezza e affidabilità".

"Per questo, insieme a Cida, chiediamo la soppressione dell’articolo 55 e il mantenimento del sistema ordinario per scaglioni. Non è una battaglia che riguarda soltanto chi è già in pensione, ma anche la credibilità del sistema previdenziale agli occhi dei più giovani. Un patto previdenziale continuamente modificato indebolisce la fiducia nel futuro. Rifiutiamo inoltre l’idea che la tutela degli anziani debba essere contrapposta alle opportunità dei giovani. Abbiamo bisogno di un patto intergenerazionale più forte, non di nuove divisioni”, prosegue.

Ballarè richiama infine il ruolo della rappresentanza e il lavoro svolto da Manageritalia e Cida nel confronto con le istituzioni. “La rappresentanza non si esaurisce nella presenza ai tavoli istituzionali, nelle audizioni o nella visibilità pubblica, pur importanti. C’è un lavoro meno visibile, ma altrettanto determinante, che richiede competenze, approfondimento e continuità. Inoltre, non basta sostenere che una norma debba essere modificata, bisogna anche saper indicare come farlo e creare le condizioni perché quella proposta possa essere concretamente discussa e accolta. Una rappresentanza frammentata indebolisce anche le ragioni più fondate. Una rappresentanza capace di convergere rafforza l’autorevolezza e l’attenzione delle istituzioni”.

