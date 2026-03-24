

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Iliad, l'operatore telefonico nel 2025 ha registrato un fatturato di 1 miliardo e 249 milioni di euro, +9,0% rispetto al 2024. L'Ebitdaal è stato pari a 390 milioni di euro, +26,8% rispetto al 2024. Gli utenti netti del mobile soo quasi 12,6 milioni, +918 mila rispetto al 2024. Il saldo di utenti netti fisso sono 496 mila, +146 mila rispetto al 2024. Il free cash flow operativo è di 120 milioni, triplicato rispetto al 2024.

“Il 2025 si conferma un anno di importanti risultati per iliad in Italia. Abbiamo superato i 13 milioni di utenti tra mobile e fisso e più che triplicato il free cash flow operativo -dichiara Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia- In un contesto di mercato particolarmente competitivo, continuiamo a crescere grazie a una strategia chiara: innovazione, efficienza e un’attenzione costante alla qualità del servizio. Ogni passo che facciamo rafforza il nostro ruolo come operatore telefonico sempre più vicino alle esigenze degli utenti."

