

(Adnkronos) - Il vice ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo domani, 13 ottobre, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore ﻿Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 10.30.

