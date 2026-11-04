

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà domani, 5 novembre, al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, per una visita alla redazione dell'Adnkronos. Alle 15.20 sarà ospite in diretta di 'AdnTalks', il format sul sito internet e sul canale YouTube dell'agenzia. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario.

