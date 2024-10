L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA PER LA DBE

RATINGEN, Germania, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm Healthcare è lieta di annunciare il lancio del nuovo endoscopio EN-840T DBE in Europa il 12 ottobre 2024, sviluppato in collaborazione con il famoso inventore di dispositivi medici, il Professore Hironori Yamamoto.

COLLABORAZIONE CON L'INVENTORE DELLA DBE

L'inventore, il professore Hironori Yamamoto, è presidente e professore del Dipartimento di Medicina, Divisione di Gastroenterologia, presso la Jichi Medical University di Tochigi, Giappone.

La collaborazione di Fujifilm con il Prof. Yamamoto, inventore dell'endoscopia a doppio pallone, ha rappresentato un'opportunità unica per sviluppare una gamma di endoscopi in grado di supportare gli operatori sanitari nelle sfide della procedura endoscopica utilizzando nuove tecnologie.

GOLD STANDARD PER L'ESPLORAZIONE SICURA DELL'INTESTINO

“L'endoscopia a doppio pallone è sicura ed efficace per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dell'intestino tenue.” 1

Utilizzata in 80 Paesi del mondo, la DBE è il gold standard per l'esplorazione sicura dell'intestino. Ecco perché Fujifilm Healthcare Europe è all'avanguardia con i suoi prodotti specializzati per la DBE, che offrono precisione di imaging e una maggiore usabilità per i professionisti dell'endoscopia.

CHIAREZZA D'IMMAGINE PER L'ENDOSCOPIA“La DBE è meno invasiva e più pratica per il paziente rispetto all'endoscopia intraoperatoria dell'intestino tenue.” 2

Gli endoscopi per DBE sono più comodi2 da usare rispetto alle alternative chirurgiche ed economici2 per gli operatori sanitari. Con una costante attenzione alla sicurezza del paziente, all'accuratezza dell'imaging e alla riduzione dei tempi delle procedure all'interno della sua gamma di prodotti endoscopici, l'endoscopio Fujifilm DBE EN-840T offre chiarezza e praticità agli operatori sanitari grazie al nuovo sensore CMOS ad alta risoluzione.

SICUREZZA E SEMPLICITÀ PER IL PAZIENTE

“L'endoscopia fa parte del percorso diagnostico o terapeutico di un paziente... la qualità e la sicurezza dell'endoscopia dipendono dall'ambiente in cui gli endoscopisti lavorano (comprese le infrastrutture e le attrezzature)...” 3

Fujifilm è impegnata a supportare costantemente gli operatori sanitari che operano in ambito endoscopico per fornire cure sicure ai loro pazienti con le migliori apparecchiature Fujifilm. Dopo un semplice processo di configurazione, l'endoscopio EN-840T è facile da usare, consentendo un funzionamento e una manovrabilità senza sforzo durante le procedure.

Ora disponibile!Il nuovo endoscopio a doppio pallone EN-840T è disponibile in Europa dal 12 ottobre 2024.

Per saperne di più, si rimanda alla brochure: Scaricare la brochure

Per visualizzare la guida alla configurazione di Fujifilm EN-840T: https://youtu.be/2redrjTDpPA

Fujifilm, orgogliosamente al vostro fiancoFujifilm, che ha recentemente festeggiato 90 anni di attività come innovatore globale nel settore sanitario e dell'imaging, offre innovative soluzioni med-tech progettate per trasformare i servizi di assistenza sanitaria per i pazienti, offrendo un continuo impatto positivo sulla società. Con le nostre conoscenze, unitamente a passione e ispirazione, mettiamo gli operatori sanitari in condizione di fare la differenza nel loro lavoro quotidiano, migliorandola qualità della vita dei pazienti. Insieme, arricchiamo la vita delle persone e regaliamo al mondo più sorrisi!

