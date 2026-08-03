

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Il maltempo continua a essere il grande protagonista del tennis nordamericano. Dopo aver stravolto il programma del torneo di Washington, la pioggia ha rallentato anche l'avvio del Masters 1000 di Montreal. Nella capitale statunitense le due finali del torneo sono state rinviate alla giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Quella femminile tra Jessica Pegula e Alexandra Eala era stata sospesa con l'americana avanti 6-4 1-2, mentre la sfida per il titolo maschile tra Taylor Fritz e Rafael Jodar, inizialmente in programma ieri, non ha nemmeno preso il via e si giocherà in serata. Dopo il torneo di Washington, i quattro i finalisti si trasferiranno in Canada, dove sono attesi per disputare il Masters 1000 di Montreal e il Wta 1000 di Toronto, appuntamenti cruciali verso gli Us Open.

La pioggia ha condizionato in modo pesante anche il programma di Montreal, con numerosi incontri rinviati. Tra questi l'esordio di Matteo Berrettini contro Mariano Navone, match che si giocherà in giornata. Oggi toccherà anche a Lorenzo Sonego, impegnato contro Tallon Griekspoor, e a Mattia Bellucci, che sfiderà Sebastian Baez (entrambi i match previsti nella serata italiana). Per i prossimi giorni, resta però l'incognita del meteo: le previsioni indicano ancora precipitazioni e rovesci. Caos anche a Toronto. Prima che il programma di ieri venisse cancellato, si era fermata la corsa dell'azzurra Lucrezia Stefanini (battuta dalla colombiana Osorio). La partita tra Elisabetta Cocciaretto e Talia Gibson dovrebbe invece giocarsi oggi dopo il rinvio.

