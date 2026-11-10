

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Il leader di Azione, Carlo Calenda, sarà domani, mercoledì 11 novembre, al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta dalle 11 sul sito internet e sul canale YouTube dell'agenzia. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario.



